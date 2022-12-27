США та союзники зроблять все для захисту української інфраструктури — Блінкен

США допомагатимуть Україні стільки, скільки це буде потрібно

Сполучені Штати Америки та їх союзники будуть продовжувати робити все можливе, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні рівно стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми стоятимемо разом з Україною стільки, скільки знадобиться. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб ремонтувати, замінювати й захищати енергетичну інфраструктуру України", - написав Блінкен.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що російські терористи можуть обстріляти енергетичну інфраструктуру 31 грудня -1 січня.

Також ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в РФ залишилося не так багато ракет для нових атак.

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