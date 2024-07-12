США та Україна готують відповідь за "Охматдит", Генасамблеї ООН затвердила українську ядерну резолюцію: головні новини ночі 12 липня 2024 року

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У Байдена пояснили, чому не дозволяють Україні бити американською зброєю вглиб Росії Читати далі –>

США та Україна готують Росії відповідь за удар по "Охматдиту" — Салліван Читати далі –>

Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС Читати далі –>

У резолюції НАТО назвали умови для вступу України до Альянсу Читати далі –>

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