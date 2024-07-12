Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США та Україна готують відповідь за "Охматдит", Генасамблеї ООН затвердила українську ядерну резолюцію: головні новини ночі 12 липня 2024 року

США та Україна готують відповідь за "Охматдит", Генасамблеї ООН затвердила українську ядерну резолюцію: головні новини ночі 12 липня 2024 року

Прапори США та України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Байдена пояснили, чому не дозволяють Україні бити американською зброєю вглиб Росії Читати далі –>
  • США та Україна готують Росії відповідь за удар по "Охматдиту" — Салліван Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС Читати далі –>
  • У резолюції НАТО назвали умови для вступу України до Альянсу Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація