США та ЄС почали посилювати позиції України перед ймовірними переговорами з РФ - Politico

Видання стверджує, що у США та ЄС хочуть зміцнити оборону України та почати переговори з РФ.

Сполучені Штати почали змінювати свою стратегію підтримки України та перемивають свою увагу з повної поразки Москви на поліпшення позиції Києва для проведення переговорів.

Про це інформує видання Politico.

У Білому домі та в Міністерстві оборони США заявляють, що не змінювали свого ставлення щодо війни в Україні, але разом з тим офіційні особи США та Європи, за даними видання, наразі обговорюють передислокацію Збройних сил від "невдалого контрнаступу" на сильнішу оборонну позицію на сході України.

Представник адміністрації президента США та європейський дипломат заявили, що ці зусилля включають посилення систем ППО, будівництво укріплень, а також протитанкових загороджень і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю.

Крім того, наразі у США зосередженні на тому, щоб збільшити виробництво зброї у самій Україні. Всі ці зусилля направлені на те, щоб зміцнити позиції України для "будь-яких майбутніх переговорів", оскільки "єдиний спосіб закінчити війну в кінцевому підсумку — це переговори", вважає джерело.

У США хочуть, щоб Україна мала сильну переговорну позицію, водночас жодних переговорів з агресорами поки не планується.

В свою чергу європейський дипломат розповів журналістам, що Євросоюз також погрожує прискоренням членства України в НАТО, щоб "поставити українців у кращу ситуацію для переговорів" з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав справжню причину "натяків" Путіна на переговори.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міноборони Італії закликав до переговорів про припинення війни в Україні.

Читайте також: