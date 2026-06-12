Зеленський, Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Понад половину українського суспільства — 56% — вважає, що США втомилися від війни і тиснуть на Україну, щоб та поступилася країні-агресорці Росії.

Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно із прямими даними опитування, третина українців, а саме 30%, стверджує, що Америка є надійним союзником Києва.

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У КМІС зауважили, що за останні пів року — від грудня 2025-го до червня 2026-го — настрої українців не змінюються.

На запитання, чи «продовжують США в міру можливостей серйозно допомагати Україні та чи хочуть, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах» і «США втомлюються від України, а їхня підтримка слабшає, США хочуть натиснути, щоб Україна пішла на поступки Росії», співвідношення таке:

грудень: 28% опитаних вважають, що США допомагають Україні, а 59% — що Америка послаблює свою підтримку

травень: 56% респондентів стверджують, що американці тиснуть на Україну для поступок Росії на тлі втоми, а 30% — що США, навпаки, продовжують бути надійними союзниками

Водночас соціологи наголошують: відповідно до інших результатів КМІС, серед українців є диференційоване ставлення до США. Якщо більшість дійсно критично налаштована до керівництва, то до звичайних американців ставлення хороше. Так думають 83% опитаних.

© КМІС

Хто є надійним партнером, на думку українців

Як видно зі свіжого опитування, Європа, на думку українців, залишається надійним партнером у війні проти Росії. Ця динаміка зросла порівняно з січнем цього року, зокрема:

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від 58% до 64% стало більше тих, хто вважає Європу надійним союзником,

від 35% до 25% стало менше тих, хто вважає, що Європа втомлюється.

«Більшість українців — 64% — продовжує вважати, що Європа серйозно допомагає Україні та хоче закінчення війни на справедливих умовах. Вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру, 25%», — йдеться в опитуванні.

Нагадаємо, що більшість українців — 61% — довіряє президентові Володимиру Зеленському. Однак його обігнали колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний та керівник ОП Кирило Буданов.

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