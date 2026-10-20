Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з двопартійною групою сенаторів США закликав натиснути на адміністрацію президента Дональда Трампа. Київ вимагає скасувати обмеження на постачання озброєння та відновлення повного обсягу обміну розвідувальними даними.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на стенограму розмови.

Реклама

Переговори відбулися за участі сенатора-республіканця Тома Тілліса та демократа Річарда Блюменталя. За даними джерела, український лідер детально окреслив проблеми, з якими стикаються Сили оборони через рішення Вашингтона.

Реклама

Зокрема, Зеленський заявив про наявність обмежень у роботі супутникових систем Starlink та Starshield, попри офіційні заяви Білого дому про зворотне. Крім того, протягом останнього тижня Україна тричі не отримувала від США оперативних попереджень про запуск російських балістичних ракет.

«Ми досі не маємо жодних пояснень цьому. На жаль, ми чуємо лише різні дивні історії», — цитує видання слова Зеленського, який підкреслив, що це прямо ускладнює збиття ворожих дронів та ракет.

Також глава держави повідомив, що очільник Пентагону Піт Гегсет блокує передачу перехоплювачів для систем ППО Patriot та ракет AIM-9X для NASAMS, хоча ці засоби вже були оплачені європейськими партнерами з НАТО. На думку Зеленського, такі дії свідчать про ймовірне політичне рішення сповільнити підтримку України.

Для розв’язання кризи Зеленський запропонував американським представникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру компроміс: Україна призупиняє удари по російських НПЗ на 30 днів у обмін на надання ракет-перехоплювачів для Patriot. Проте США не виявили готовності розглядати цю ініціативу.

Реклама

Американські сенатори запевнили українську сторону в непохитній підтримці Конгресу. Сенатор Блюменталь наголосив, що «умиротворення не спрацює з Путіним — головорізом, який розуміє лише силу та примус».

Очікується, що наступного тижня в Осло Зеленський може провести чергову зустріч із представниками США, після чого спецпосланці Вашингтона можуть вирушити до Москви для переговорів із Володимиром Путіним.

Раніше Зеленський повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо Україна не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.

Але потім президент України заявив, що США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви.

Реклама

Водночас журналісти RFE/RL і Bloomberg повідомили, що США знову не попередили Україну заздалегідь про балістичну атаку РФ на Київ у ніч проти 19 жовтня. Відсутність такого попередження ускладнює перехоплення ракет і позбавляє цивільних додаткового часу, щоб дістатися укриттів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про паузу в передаванні розвідувальних даних Україні, про яку раніше заявив Володимир Зеленський, та закликав Київ і Москву зосередитися на припиненні війни. За словами Рубіо, кілька днів тому в системі стався збій у програмному забезпеченні, вивченням та усуненням якого вже займається Європейське командування Збройних сил США.

Новини партнерів