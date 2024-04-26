США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів: яку зброю отримають ЗСУ (список)

За словами Лллойда Остіна, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

Про це йдеться у заяві очільника Пентагону Ллойда Остіна після засідання у форматі "Рамштайн" та на сторінці Міноборони США.

"Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", – сказав він.

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За словами Остіна, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства. Він додав, що цей пакет допомоги є найбільшим.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", – додав чиновник.

Яку зброю отримають ЗСУ

Додаткові боєприпаси до ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

апаратура та системи для протидії дронам;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

багатоцільові радари;

протиартилерійські радари;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

боєприпаси для підриву;

компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Нагадаємо, на думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Петра Черника, ЗСУ після отримання допомоги від США можуть почати наступальні дії.

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