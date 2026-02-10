США "відклали" питання України: у Конгресовому комітеті шокували заявою

США та Україна / © Associated Press

Питання України в порядку денному в США нині втратило актуальність. Зараз потрібно докладати більше зусиль, щоб повернути цікавість громадян Штатів до війни в Україні.

Про це розповів речник Українського конгресового комітету в Америці Андрій Добрянський в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, США не розуміють, як змінилось суспільство в Україні. Триває постійна робота делегацій, аби нагадувати американцям про війну.

«Американці знають, але щоденно думати про це — зовсім інша справа. Нам треба переконати їх цікавими фактами, як футбол, як інші новини. Бо через чотири роки нелегко переконати американців, щоб вони знову зацікавилися Україною», — пояснив Добрянський.

Як ми писали, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар закликав українців позбутися ілюзій щодо США. Стратегічне партнерство з Вашингтоном у чинному вигляді — ненадійна історія. Річ у тім, пояснив він, що США завжди зраджують своїх союзників.

Зокрема, так було з курдами, іранськими протестувальниками, венесуельською опозицією, ізраїльським народом тощо. Ба більше, Пекар прогнозує подібний розвиток подій і щодо Росії.

«Коли Росія розвалюватиметься, США заявлятимуть активну позицію щодо півночі та крайнього сходу, бо це їхні життєві інтереси. Якщо туди активно зайде Китай, то США сильно постраждають. Але США відступлять в останній момент, кинувши всі проблеми регіону на руки Японії та Канади», — припустив експерт.

Нагадаємо, політолог пояснив, чому до літа Трамп хоче «закрити» питання війни в Україні.

«Трамп і його команда передусім намагаються конвертувати свої миротворчі зусилля в політичні дивіденди. Переговори відбуваються у відносно плановому режимі, однак на нескінченний процес президент США не налаштований. Йому важливо до літа зафіксувати результат і використати його напередодні виборів до Конгресу», — пояснює експерт.