США занесли Україну до списку країн з "дуже високом ризиком" для туристів

США занесли Україну до списку країн з "дуже високом ризиком" для туристів

Загалом у списку перебувають 77 держав.

Цього тижня Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) додали Україну до свого списку країн із четвертим рівнем небезпеки для туристів з огляду на захворюваність Covid-19.

Про це повідомляє з посиланням на CNN.

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За даними видання, у понеділок Україну підняли з рівня 3, або "високого" ризику для Covid-19, до рівня 4, найвищої категорії ризику інфікування коронавірусом. Зазначають, ц е другий тиждень поспіль, коли CDC перемістило лише одну нову країну на 4-й рівень. Це було сучасне місто-держава Сінгапур.

До країн із четвертим рівнем ризику входять:

Австрія

Греція

Мальдіви

Швейцарія

Таїланд

Велика Британія

Загалом у списку перебувають 77 держав.

Зауважимо, у Закарпатській області показали, що відбувається у реанімації, де лікують від COVID-19. Лише один з десяти пацієнтів виживає.

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