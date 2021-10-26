США занесли Україну до списку країн з "дуже високом ризиком" для туристів

Загалом у списку перебувають 77 держав.
Цього тижня Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) додали Україну до свого списку країн із четвертим рівнем небезпеки для туристів з огляду на захворюваність Covid-19.
Про це повідомляє з посиланням на CNN.
За даними видання, у понеділок Україну підняли з рівня 3, або "високого" ризику для Covid-19, до рівня 4, найвищої категорії ризику інфікування коронавірусом. Зазначають, це другий тиждень поспіль, коли CDC перемістило лише одну нову країну на 4-й рівень. Це було сучасне місто-держава Сінгапур.
До країн із четвертим рівнем ризику входять:
- Австрія
- Греція
- Мальдіви
- Швейцарія
- Таїланд
- Велика Британія
Загалом у списку перебувають 77 держав.
Зауважимо, у Закарпатській області показали, що відбувається у реанімації, де лікують від COVID-19. Лише один з десяти пацієнтів виживає.
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