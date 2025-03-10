США відновлять доступ до розвідданих, у Канаді обрали нового премʼєра: головні новини ночі 10 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 березня 2025 року:
- Стало відомо, хто стане новим премʼєр-міністром Канади Читати далі –>
- На Київщині зафіксували ворожі БпЛА: працюють сили ППО — КОВА Читати далі –>
- Трамп заявив, що США скоро відновлять обмін розвідданими з Україною Читати далі –>
- Російські дрони атакували Україну Читати далі –>
- У Саудівській Аравії США зʼясовуватимуть, чи готова Україна до поступок заради миру - Reuters Читати далі –>
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