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США відновлять доступ до розвідданих, у Канаді обрали нового премʼєра: головні новини ночі 10 березня 2025 року

США відновлять доступ до розвідданих, у Канаді обрали нового премʼєра: головні новини ночі 10 березня 2025 року

Новий премʼєр-міністр Канади Марк Карні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 березня 2025 року:

  • Стало відомо, хто стане новим премʼєр-міністром Канади Читати далі –>
  • На Київщині зафіксували ворожі БпЛА: працюють сили ППО — КОВА Читати далі –>
  • Трамп заявив, що США скоро відновлять обмін розвідданими з Україною Читати далі –>
  • Російські дрони атакували Україну Читати далі –>
  • У Саудівській Аравії США зʼясовуватимуть, чи готова Україна до поступок заради миру - Reuters Читати далі –>

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