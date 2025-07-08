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США відпраляють Україні додаткову зброю, РФ змінює тактику біля Покровська: головні новини ночі 8 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 липня 2025 року:
Трамп пообіцяв більше зброї для України Читати далі –>
Пентагон відправляє Україні додаткову зброю за вказівкою Трампа Читати далі –>
ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії від початку війни — МЗС Франції Читати далі –>
У Миколаєві вночі пролунали вибухи: виникла пожежа Читати далі –>
Росія змінює тактику і хоче по іншому оточити Покровськ — ISW Читати далі –>