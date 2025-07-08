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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
1 хв

США відпраляють Україні додаткову зброю, РФ змінює тактику біля Покровська: головні новини ночі 8 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 липня 2025 року:

  • Трамп пообіцяв більше зброї для України Читати далі –>

  • Пентагон відправляє Україні додаткову зброю за вказівкою Трампа Читати далі –>

  • ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії від початку війни — МЗС Франції Читати далі –>

  • У Миколаєві вночі пролунали вибухи: виникла пожежа Читати далі –>

  • Росія змінює тактику і хоче по іншому оточити Покровськ — ISW Читати далі –>

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