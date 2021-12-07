США відправлять війська до Східної Європи у разі вторгення Росії до України - AFP

Під час переговорів Байден також наголосить Путіну, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО.
Вашингтон завдасть Москві "серйозних економічних збитків" і посилить свою військову присутність у Східній Європі у разі вторгення Росії до України.
Про це із посиланням на власні джерела в Білому домі повідомляє AFP.
За словами співрозмовника видання, який побажав залишитися анонімним, в адімінстрації американського президента Джо Байдена не знають, чи ухвалив очільник Кремля Володимир Путін рішення щодо розгортання своїх військ проти України.
Попри це, під час перемовин, які відбудуться у вівторок, 7 грудня, лідер США чітко дасть зрозуміти, що "рішення йти вперед буде пов'язане з реальними, значущими та довгостроковими витратами, якщо (Росія. - Ред.) вирішить піти вперед із військовою ескалацією".
Так, Сполучені Штати та європейські союзники готові вжити "істотних економічних заходів протидії, які завдадуть значної та серйозної економічної шкоди російській економіці".
Окрім того, вказують у виданні, Байден планує пояснити Путіну, що в разі нападу Росії на Україну "США отримуватимуть і схвалюватимуть дедалі більше запитів з боку своїх союзників на східному фланзі щодо додаткових сил, можливостей і навчань".
Як пише The Guardian, американський президент також дасть зрозуміти своєму російському колезі, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО, як того вимагав лідер Кремля.
Нагадаємо, що у вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден захищеним відеозв'язком проведе перемовини із російським колегою Володимиром Путіним. Очікується, що американський лідер висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.
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