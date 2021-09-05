США відреагували на затримання в окупованому Криму і негайно вимагають звільнити активістів

США відреагували на затримання в окупованому Криму і негайно вимагають звільнити активістів

Американці засудили дії росіян

Сполучені Штати засудили масові затримання кримськотатарських активістів росіянами в окупованому Криму і вимагають негайно всіх звільнити.

Про це йдеться у повідомленні в соціальній мережі посольства США у Києві.

“Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим — це Україна”, — йдеться у дописі.

Ми засуджуємо вчорашній арешт ФСБ Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія повинна негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 4, 2021

Нагадаємо, що 3 та 4 вересня в анексованому Росією Криму російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар — Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Їхнє місцезнаходження невідоме.

У МЗС України закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію “задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах “Кримської платформи”.

Президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки й затримання в окупованому Криму як реакцію РФ на початок роботи Кримської платформи і вимагає звільнити незаконно затриманих.

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