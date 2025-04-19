США вмивають руки: Трамп не може домовитися з Путіним, але звинувачує в цьому Україну

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Ця заява президента США прозвучала на підтвердження слів держсекретаря Марко Рубіо, що адміністрація Трампа не збирається продовжувати переговори (вочевидь, про встановлення режиму припинення вогню — Ред.) протягом тижнів і місяців, бо США мають інші пріоритети. Тож, за словами Рубіо, якщо найближчими днями не вдасться визначити, чи можливий мир, американці мають рухатися далі.

Ці заяви прозвучали як грім серед ясного неба після, здавалося б, знакової зустрічі делегацій США, Франції, Британії, Німеччини та України в Парижі у четвер, 17 квітня. Це були перші переговори про пошук шляхів до миру в такому форматі. На перший погляд склалося враження, що в адміністрації Трампа нарешті зрозуміли, що без Британії, представників ЄС — Франції і Німеччини — і, що найголовніше, України, говорити про встановлення режиму припинення вогню й ширшого дипломатичного врегулювання війни неможливо. Особливо після того, як наступну таку зустріч сторони домовилися провести в Лондоні вже наступного тижня.

Проте оптимізм швидко згас після того, як Рубіо повторив нещодавню гучну заяву Трампа: «Війна в Україні — це жахливо, але це не наша війна. Не ми її починали». Трамп не встановив чіткого дедлайну, коли США вмиють руки. Проте, в четвер, 17 квітня, коли до Вашингтона приїздила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, він сказав, що США очікують на відповідь росіян цього тижня, додавши, що не звинувачує Володимира Зеленського у початку війни, хоча ще кілька днів тому Трамп заявляв, що винні Джо Байден та український президент. Довго на відповідь із Кремля чекати не довелося. Того ж дня постпред РФ в ООН Василь Небензя назвав повне припинення вогню нереалістичним на цьому етапі. Але в Білому домі зробили вигляд, що цього не почули.

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Тож, чому США вирішили самоусунутися від спроб врегулювати війну Росії проти України, яку Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити за 24 години? Та, чи буде Білий дім посилювати тиск на Москву? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Новий план Трампа: визнати Крим і зняти санкції

«Серйозність» переговорів у Парижі в четвер, 17 квітня, можна оцінити по фразі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який жартома, як йому здавалося, порівняв інтер’єр Єлисейського палацу з маєтком Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Напевно так само він намагався жартувати під час трьох зустрічей із Путіним у Москві та Санкт-Петербурзі, які справили на нього неабияке враження, раз він продовжує говорити про якісь «російськомовні українські регіони», від яких Києву треба відмовитися, щоб Путін дав згоду на припинення вогню.

«Коли ви починаєте розглядати ці п’ять регіонів, Росія зацікавлена в них, і, до речі, Україна теж. Але, якщо деякі з них більш російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати?» — сказав Віткофф в інтерв’ю The Wall Street Journal цими днями.

Це вже не перша заява Стіва Віткоффа — друга Трампа, якому президент США дуже довіряє — про українські території, які, на його думку, треба віддати Росії. Наче Путін колись обіцяв за це зупинити війну проти України. Раніше президент Зеленський вже говорив, що Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони, а Україна «ніколи не буде визнавати ті чи інші тимчасово окуповані території, українські землі, російськими». Проте, судячи з публікацій у ЗМІ, в адміністрації Трампа вважають, що саме поступками з боку України можуть вгамувати апетити агресора.

За інформацією Bloomberg, адміністрація Трампа готова визнати контроль Росії над тимчасово окупованим Кримом в рамках ширшої мирної угоди між Києвом і Москвою. А в іншій своїй публікації видання зазначає, що на зустрічі в Парижі Рубіо та Віткофф представили європейцям свої пропозиції (не відомо, чи бачила їх українська делегація — Ред.) щодо такої мирної угоди, яка передбачає ще й послаблення санкцій проти Росії в разі встановлення тривалого режиму припинення вогню, що означає фактичне заморожування війни, на додачу до відмови України від вступу до НАТО.

За словами речниці Держдепу США Теммі Брюс, під час телефонної розмови з генсеком НАТО Марком Рютте, Марко Рубіо проінформував його, що Вашингтон відійде від посередницьких зусиль зі встановлення миру, якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до такого миру. Як пише видання New York Post, Україна на 90% підтримує мирні рамки Трампа, представлені в Парижі 17 квітня Марко Рубіо, Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом (який також був в американській делегації під час переговорів у Франції, проте, як вважається, його усунули від вирішального впливу на переговорний процес за надто проукраїнську позицію).

М’яч, як ще місяць тому казав сам Рубіо, все ще на боці Росії, яка висуває все нові й нові шизофренічні умови для припинення вогню, як-то зупинення мобілізації в Україні, про що публічно говорив Путін, чи зупинення поставок Києву західної зброї. До того ж, як нещодавно заявив очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, Кремлю подавай ще й без’ядерний статус України та визнання суверенітету кордонів Росії.

Всім вже давно зрозуміло, що Росія не зацікавлена ні в припиненні вогню, ні, тим паче, у закінченні війни. Путін тягне час, втягуючи Трампа у нескінченні й беззмістовні переговори, замість того, щоб погодитися на безумовне припинення вогню по всій лінії фронту. Логічно, що в цій ситуації США мають посилювати тиск саме на Росію, запроваджуючи більш жорсткі санкції. До того ж, раніше Трамп і його міністр фінансів Скотт Бессент погрожували Росії обвалити її нафтові доходи, якщо Москва саботуватиме мирний переговорний процес.

Токсична тема: Трамп відмежовується від України та війни

Проте, як пише Axios, неоднозначні коментарі Рубіо були здебільшого спрямовані проти України, а вихід Трампа з переговорів щодо врегулювання війни може призвести до припинення американської військової допомоги Києву, включно з обміном розвідданими. Як відомо, саме від американців ми отримуємо інформацію про пуски Росією балістичних ракет. Тож, без обміну розвідданими українці не зможуть вберегтися від ворожих ракет у бомбосховищах.

«Під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію. Склалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців», — повідомляє Axios, посилаючись на європейських дипломатів.

Як відомо, президент Зеленський заявляв, що Україна готова купити у США системи ППО та іншу зброю на $50 млрд. Відповідний запит на пакет додаткової допомоги Київ вже спрямував до Вашингтона. Проте, спочатку ми почули від Трампа порцію критики на адресу України й Володимира Зеленського, мовляв, український президент завжди хоче придбати ракети. А потім президент США взагалі звинуватив Київ у тому, що цю війну не треба було починати.

«Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів сильніший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети», — додав Трамп.

Зрозуміло, що «ідея-фікс» Трампа про швидку угоду з Путіним щодо заморожування війни Росії проти України зазнала краху. Домовитися про режим припинення вогню до 20 квітня — якраз на Великдень і під кінець перших 100 днів свого президентського терміну — у Трампа не вийшло. Саме тому ми і чуємо погрози Трампа та його команди про вихід з переговорного процесу. Адже довгі переговори без жодного результату — це зовсім не те, що Трамп обіцяв своєму електорату.

До того ж, ще до його інавгурації аналітики й експерти попереджали: якщо новій адміністрації США не вдасться швидко домовитися з Путіним, Трамп втратить до цього інтерес, бо це битиме по його рейтингу. Так вже було під час його першого президентського терміну з Північною Кореєю. Тоді Трамп тричі зустрічався з Ким Чен Ином. Але, коли побачив, що це не дає жодного результату, а КНДР продовжує запускати свої ракети, то дуже швидко зробив вигляд, що цієї теми просто не існує.

Як пише The New York Times, у Білому домі та в Конгресі відсутні серйозні дискусії щодо ухвалення наступного пакету військової допомоги для України. Європейці також не отримали запевнень від США, що вони продовжуватимуть обмін розвідданими з Україною. І угода про надра, меморандум щодо якої днями онлайн Київ і Вашингтон нарешті підписали, взагалі не гарантує, що військова допомога буде продовжена й оплачена за рахунок, наприклад, майбутнього видобутку українських корисних копалин.

Не можна сказати, що новини про зупинку поставок американської зброї після вичерпання попереднього пакету, який ухвалювався ще за президентства Байдена, є цілковитою несподіванкою. Про це попереджали давно. Питання лише в тому, чи буде готовий ЄС та інші партнери по «Рамштайну» повністю замістити США в цьому питанні? По деяким видам зброї, як-то системи Patriot і ракети до них та інше, це просто неможливо. Щодо всього іншого, треба, щоб наші союзники кратно збільшували свої оборонні видатки. Поки що ми, на жаль, цього не бачимо.

Дата публікації 09:46, 19.04.25 Кількість переглядів 73 Зараз! Екстрені заяви зі США: Крим визнають російським?! План Кремля розсекречено!