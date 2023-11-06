"США воюють з Росією": піп УПЦ МП на похороні загиблого бійця закликав "здати" Донбас та Крим

На думку священника УПЦ МП, Донбас і Крим – "не наші землі", бо там "російськомовні люди", які нібито "ненавидять українців".

На Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо це мовляв "не наші землі". Агресію РФ проти України піп назвав війною США та Росії.

Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав клірика УПЦ МП винним у колабораційній діяльності.

За словами правоохоронців, священик УПЦ МП 23 березня на кладовищі села Черепківці Чернівецького району під час похорону військовослужбовця публічно звернувся з промовою до понад 60 людей, які були присутні під час поховання.

"Донбас і Крим – не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти. Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться", – цинічно заявляв священник Московського патріархату просто біля труни загиблого захисника.

У суді пояснили, що цими словами священник МП публічно заперечив збройну агресію Росії проти України та не визнав державний суверенітет України на окуповані території. Такі дії підпадають під ст. "Колабораційна діяльність".

Сам священнослужитель на розгляд справи не зʼявився. Проте відправив письмову заяву, що визнає себе винним та взагалі нічого не оспорює.

Суд призначив священику УПЦ МП покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов’язану з публічними виступами на 12 років. Чи звільнить УПЦ МП проросійського пропагандиста з посади настоятеля однією з церков у Чернівецькій області, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині піп УПЦ МП, який "зливав" дані про оборону регіону, отримав 15 років в'язниці за держзраду.

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