США вразили новим рішенням щодо свого посольства у Білорусі

Прапор США / © pixabay.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

США хочуть повернути своє посольство до білоруського Мінська. Відповідну заяву зробив спецпредставник президента Штатів Дональда Трампа Джон Коул під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це пишуть білоруські та російські ЗМІ.

«Ми дуже хочемо нормалізувати наші двосторонні відносини між Білоруссю та США і готові зробити все для того, щоб ця нормалізація відбулася», — заявив Коул.

Реклама

Крім того, Трамп подарував Лукашенку запонки із зображенням Білого дому.

Подарунок главі білоруської держави на зустрічі у Мінську вручив представник президента США Джон Коул.

Лукашенко зазначив, що запонки «цікаві» і додав, що постарається «в боргу не залишитися».

Раніше США озвучили рішення про зняття санкцій з білоруської авіакомпанії «Белавіа». Його ухвалив президент Трамп.

Реклама

Як зазначив представник американського лідера Джон Коул, Трамп наказав діяти «негайно».

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з „Белавіа“. Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав: „Зробіть це негайно“, — зазначив Коул під час зустрічі з білоруським очільником Олександром Лукашенком.