"США втомилися": Келлог про потенційний вихід з мирних переговорів щодо України

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що адміністрація Трампа втомилася від ситуації. Мовляв, війна в Україні триває дуже довго.

Про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив про те, що Трамп втрачає терпіння, адже немає жодного прогресу. Щобільше, через це США можуть вийти з мирних переговорів між Росією та Україною. Слова Рубіо підтвердив і сам Трамп.

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Келлог прокоментував заяву Рубіо, назвавши її жорсткою. При цьому він вважає, що такі слова є резонними.

“Втім я маю сподівання, що покласти кінець війні в Україні таки вдасться”, — завершив Келлог.

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог назвав зустрічі в Парижі щодо припинення війни в Україні “дуже продуктивними”.