ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

"США втомилися": Келлог про потенційний вихід з мирних переговорів щодо України

За словами дипломата, у світі є багато інших проблем, у вирішенні яких мають брати участь США.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що адміністрація Трампа втомилася від ситуації. Мовляв, війна в Україні триває дуже довго.

Про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив про те, що Трамп втрачає терпіння, адже немає жодного прогресу. Щобільше, через це США можуть вийти з мирних переговорів між Росією та Україною. Слова Рубіо підтвердив і сам Трамп.

Келлог прокоментував заяву Рубіо, назвавши її жорсткою. При цьому він вважає, що такі слова є резонними.

“Втім я маю сподівання, що покласти кінець війні в Україні таки вдасться”, — завершив Келлог.

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог назвав зустрічі в Парижі щодо припинення війни в Україні “дуже продуктивними”.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie