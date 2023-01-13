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США взялись за ліквідацію ПВК "Вагнера" та візит Джонсона в Україну: головні новини ночі 13 січня 2023 року

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США взялись за ліквідацію ПВК "Вагнера" та візит Джонсона в Україну: головні новини ночі 13 січня 2023 року

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 13 січня 2023 року:

  • У Пентагоні прокоментували призначення Герасимова керівником російських військ в Україні Читати далі –>
  • США підтримали рішення союзників про постачання танків для України Читати далі –>
  • У Держдепі заявили, що працюють над ліквідацією діяльності ПВК "Вагнера" Читати далі –>
  • Єдина дочка Елвіса Преслі. У США померла 54-річна співачка Ліза Марі Читати далі –>
  • Джонсон невдовзі може відвідати Україну - The Guardian Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4802
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