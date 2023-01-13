США взялись за ліквідацію ПВК "Вагнера" та візит Джонсона в Україну: головні новини ночі 13 січня 2023 року

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Головні новини ночі 13 січня 2023 року:
- У Пентагоні прокоментували призначення Герасимова керівником російських військ в Україні Читати далі –>
- США підтримали рішення союзників про постачання танків для України Читати далі –>
- У Держдепі заявили, що працюють над ліквідацією діяльності ПВК "Вагнера" Читати далі –>
- Єдина дочка Елвіса Преслі. У США померла 54-річна співачка Ліза Марі Читати далі –>
- Джонсон невдовзі може відвідати Україну - The Guardian Читати далі –>
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