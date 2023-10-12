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Міністерка фінансів США закликала Зеленського сфокусуватися на боротьбе з корупцією в Україні

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Міністерка фінансів США закликала Зеленського сфокусуватися на боротьбе з корупцією в Україні

Міністерка фінансів США Джанет Єллен / Фото: Associated Press

Вона каже, що економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації.

Президента України Володимира Зеленського закликали зосередитися на боротьбі з корупцією та зміцненні державного управління. З такою пропозицією виступила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Про це пише Reuters.

За її словами, США продовжуватимуть надавати нашій державі економічну підтримку. Крім того, вони позитивно віднеслася до фокусу нашої влади, який зосереджений на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й належного врядування. 

"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці", – зазначила Єллен.

Вона  також додала, що економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації, посилаючись на виконання Києвом кредитної програми МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів.

Крім того, програма МВФ, за її словами, була ключовою для забезпечення макростабільності та просування реформ, наголосивши, що продовження роботи над цими реформами буде необхідним для відбудови країни.

Нагадаємо, що у Офісі президента підбили підсумки візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю.

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Дата публікації
Перегляди
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