США закупили 81 бойовий літак радянських часів у країни-союзниці РФ — Kyiv Post

Казахстан виставив на аукціон 117 старих бойових літаків радянських часів, і тепер стало відомо, що США купили 81 з них через офшорних посередників.

Протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ. Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або 2,26 млн доларів.

Про це йдеться в матеріалі Kyiv Post.

Вартість кожної машини - менше ніж 20 тис доларів.

Пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.

"США закупили 81 застарілий бойовий літак", - повідомляє Kyiv Post.

Мотив покупки США залишається нерозкритим, Проте йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки знаходяться на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори.

Аналітики припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

Тим часом Китай відновив військову активність біля Тайваню після від'їзду держсекретаря Блінкена з Пекіна.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.