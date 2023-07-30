США закуплять для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати, коли заманеться — NYT

Найімовірніше, термінали буде закуплено для того, щоб дозволити Україні виконувати конфіденційні завдання, не побоюючись, що зв'язок буде перервано.

Міністерство оборони США планує закупити у SpaceX термінали Starlink для України, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що у червні 2023 року очільник Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Міноборони США про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

NYT стверджує, що, згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії.

Найімовірніше, це було зроблено для того, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано. Адже раніше Маск дозволяв собі за сласним бажанням відключати доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як український уряд не зміг заплатити щомісячну суму в розмірі 2500 доларів за кожний.

Крім того, рівень доступу до Starlink також змінювався залежно від ситуації на фронті. Залежно від того, як змінювалася лінія фронту, Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовій.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити такі міста, як Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається перекрити доступ українських військ до Інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передавання даних Starlink в Україні.

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