США замовили виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ на понад 500 мільйонів доларів

Армія США підписала контракти із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України. Вартість замовлення 155 мм артилерійських боєприпасів становить 522 мільйони доларів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на AFP.

США уклали договори з компаніями Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів.

Постачання нових боєприпасів планується розпочати у березні цього року. Контракт фінансується Ініціативою Пентагону щодо сприяння безпеці України.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні спустошує арсенали союзників, тож вони мають збільшити промислове виробництво зброї та боєприпасів для поповнення запасів, а також можливості надалі допомагати Україні.

"Поточний рівень використання боєприпасів Україною у багато разів вищий за наш рівень виробництва. Це тисне на нашу оборонну промисловість. Наприклад, очікування боєприпасів великого калібру збільшилося від 12 до 26 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлятися лише за два з половиною роки. Тож маємо збільшити виробництво та інвестувати в його промислові спроможності", - сказав Столтенберг.

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