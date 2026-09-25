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США запропонували тристоронню зустріч з Україною та Росією: Зеленський розкрив деталі
Вашингтон виступив із пропозицією щодо тристоронніх переговорів України, США та Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив перші подробиці.
Сполучені Штати Америки запропонували провести тристоронню зустріч представників України, США та Росії на технічному рівні. Місцем для переговорів американська сторона запропонувала Об’єднані Арабські Емірати.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання медіа в чаті Офісу президента.
За словами Зеленського, українська сторона наразі очікує від США пропозиції щодо конкретної дати зустрічі.
«Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США на пропозиції щодо дати. Що стосується де — Сполучені Штати запропонували Емірати», — заявив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох негайних кроках для деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних контактів із Москвою.