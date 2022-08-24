США затвердили найбільший пакет військової допомоги Україні - на майже 3 млрд доларів

Йдеться про допомогу на майже три мільярди доларів. Офіційна цифра - 2,98 млрд доларів. Це найбільший пакет військової допомоги від початку війни 24 лютого.

Про це 24 серпня повідомили у пресслжубі Білого дому.

США виділяють кошти через Ініціативу сприяння безпеці Україні. Саме це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси до них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.

Слід зауважити, що американський президент Джо Байден привітав Україну з Днем Незалежності і запевнив, що офіційний Вашингтон підтримує країну.

"Цей День Незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей було вбито чи поранено, мільйони були змушені залишити свої будинки, багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку Росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити: темрява, яка рухає самодержавством, не може зрівнятися з полум'ям свободи, яке висвітлює душі вільних людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ЗМІ писали, що може передбачати допомога для України. Зокрема, АВС news з посиланням на офіційні особи повідомляло, що йдеться про невеликі безпілотники Puma, що запускаються з рук, дрони для тривалого спостереження Scan Eagle, які запускаються за допомогою катапульти, і британську систему безпілотників Vampire, які можна запускати з кораблів.

Читайте також: