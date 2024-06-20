США заявили про зміну пріоритетів в питанні наданні зброї Україні: що відомо

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно оголосила про зміну пріоритетів у постачанні ракет для передових систем ППО, зокрема Patriot та NASAMS. Так, замовлення інших країн спрямували на забезпечення потреб України.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі заявив у четвер під час телефонного брифінгу, пише "Укрінформ".

"Уряд Сполучених Штатів ухвалив складне, але необхідне рішення змінити пріоритети у найближчих поставках військової продукції іншим країнам, зокрема ракет Patriot і NASAMS, відправивши їх в Україну", – зазначив представник Білого дому.

Йдеться про озброєння, яке виробляє американський ВПК на замовлення інших країн. Тепер ракети, які зараз сходять з конвеєра, будуть відправлені одразу на потреби ЗСУ. Як наголошує Кірбі, це дозволить забезпечити Україну ракетами, необхідними для підтримки її запасів у ключовий момент війни.

Додається, що інші країни отримають свої замовлення, однак трохи пізніше. Водночас зміна пріоритетів не стосується програм взаємодії США з Ізраїлем, а також військової допомоги Тайваню.

"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками й партнерами для того, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України", – акцентував Кірбі.

Раніше йшлося про те, що вибори президента у Сполучених Штатах не змінять загального відношення до України, оскільки американський народ продовжує підтримувати українців у їх боротьбі за свободу.

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