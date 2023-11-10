США зменшують допомогу Україні, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 10 листопада 2023 року

Головні новини ночі 10 листопада 2023 року:

У Пентагоні заявили про зменшення пакетів допомоги для України Читати далі –>

У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ракет та БпЛА Читати далі –>

Не окупація: премʼєр Ізраїля назвав цілі ЦАХАЛ у Секторі Гази Читати далі –>

У Словаччині занепокоєні активністю угорських шпигунів та таємними контактами з росіянами Читати далі –>

Євросоюз буде допомагати Україні, бо альтернативи немає — президентка Європарламенту Читати далі –>

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