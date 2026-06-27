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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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США знову почали завдавати ударів по території Ірану

Вашингтон стверджує, що діяв через порушення режиму припинення вогню з боку Ірану.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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США вдарили по Ірану

США вдарили по Ірану

Сполучені Штати завдали удару по іранських військових об’єктах після атаки Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування ЗС США.

У повідомленні вказується, що Американська авіація завдала ударів по місцях зберігання іранських ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях.

У США звинуватили Іран у порушенні режиму припинення вогню, а також назвали дії Тегерану загрозою свободі судноплавства в одному з ключових торговельних коридорів світу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.

Ми раніше інформували, що американський Сенат проголосував за обмеження повноважень Трампа у питанні війни з Іраном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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