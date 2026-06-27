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США знову почали завдавати ударів по території Ірану
Вашингтон стверджує, що діяв через порушення режиму припинення вогню з боку Ірану.
Сполучені Штати завдали удару по іранських військових об’єктах після атаки Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці.
Про це повідомило Центральне командування ЗС США.
У повідомленні вказується, що Американська авіація завдала ударів по місцях зберігання іранських ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях.
У США звинуватили Іран у порушенні режиму припинення вогню, а також назвали дії Тегерану загрозою свободі судноплавства в одному з ключових торговельних коридорів світу.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.
Ми раніше інформували, що американський Сенат проголосував за обмеження повноважень Трампа у питанні війни з Іраном.