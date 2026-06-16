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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
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1 хв

США жорстко відреагували на російський удар по Лаврі: заява

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
1 коментар
Атака на Лавру.

Атака на Лавру. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Атаки армії Російської Федерації проти мирних жителів і християнських святинь — як от Києво-Печерської лаври у столиці 15 червня, є неприйнятними.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс на сторінці посольства.

Американська дипломатка наголосила, що на власні очі побачила руйнування унікальної історичної пам’ятки в Києво-Печерській лаврі.

«Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися», — йдеться у заяві.

Девіс також згадала удари по житлових будинках у Києві і підступний удар агресорки РФ по Харкову, який забрав життя п’ятьох рятувальників. Зауважимо, працівники ДСНС працювали на місці прильоту, коли окупанти вдарили по них.

Коментарі (1)
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els2252
09:29, 2026.06.16
Ото дякуємо... помогло.
Дата публікації
Кількість переглядів
280
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