США жорстко відреагували на російський удар по Лаврі: заява

Атака на Лавру. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Атаки армії Російської Федерації проти мирних жителів і християнських святинь — як от Києво-Печерської лаври у столиці 15 червня, є неприйнятними.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс на сторінці посольства.

Американська дипломатка наголосила, що на власні очі побачила руйнування унікальної історичної пам’ятки в Києво-Печерській лаврі.

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«Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися», — йдеться у заяві.

Девіс також згадала удари по житлових будинках у Києві і підступний удар агресорки РФ по Харкову, який забрав життя п’ятьох рятувальників. Зауважимо, працівники ДСНС працювали на місці прильоту, коли окупанти вдарили по них.

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