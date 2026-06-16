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США жорстко відреагували на російський удар по Лаврі: заява
Атаки армії Російської Федерації проти мирних жителів і християнських святинь — як от Києво-Печерської лаври у столиці 15 червня, є неприйнятними.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс на сторінці посольства.
Американська дипломатка наголосила, що на власні очі побачила руйнування унікальної історичної пам’ятки в Києво-Печерській лаврі.
«Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися», — йдеться у заяві.
Девіс також згадала удари по житлових будинках у Києві і підступний удар агресорки РФ по Харкову, який забрав життя п’ятьох рятувальників. Зауважимо, працівники ДСНС працювали на місці прильоту, коли окупанти вдарили по них.