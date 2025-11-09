ССО показали знищення російських піхотинців під Покровськом

Покровськ / © Associated Press

Реклама

ССО продовжують ефективно знищувати ворожих піхотинців під Покровськом. Екіпажі дронів роблять скиди та спрямовують «пташки» на російських військових, які малими групами просочуються до міста.

Про це повідомляє 144-й Центр Сил спеціальних операцій.

Дата публікації 16:24, 09.11.25 Кількість переглядів 11 ССО показали знищення ворожих піхотинців під Покровськом

Як зазначається, оператори FPV-дронів та важких бомберів 144 центру ССО активно відпрацьовують по російських піхотинців на підступах до міста Покровська.

Реклама

«Завдяки злагодженій роботі екіпажі дронів роблять скиди та спрямовують „пташки“ на російських військових, які малими групами просочуються до міста як у денний, так і в нічний час доби», — йдеться у повідомленні.

Додається, що це значна допомога українським воїнам, які на землі відбивають атаки ворога.

Раніше в Угрупуванні військ «Схід» відзвітували про ситуацію у Покровську.

«Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком», — йдеться у повідомленні.