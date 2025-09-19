ССО відпрацювали по логістиці РФ на Курщині: які втрати ворога

Російські солдати і техніка / © Associated Press

У ніч на 18 вересня 2025 року, українські бійці завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він базується в Курській області.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

19.09.25 ССО уразили логістичний хаб 810-ї обрмп у Курській області

Які втрати РФ

Як стало відомо, внаслідок удару було уражено:

базу зберігання матеріальних засобів;

склади з боєприпасами;

місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.

У ССО відзначили, що 810-та бригада морської піхоти дислокується в окупованому Севастополі. Військові беруть активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Крім того, особовий склад цієї бригади армії РФ причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема — страти українських військовополонених.

Нагадаємо, станом на 19 вересня армія РФ втратила 1 099 530 бійців. За останню добу ЗСУ знешкодили ще 1150 ворожих військових.

Загальні втрати у техніці склали: