ССО відпрацювали по логістиці РФ на Курщині: які втрати ворога
Підрозділи Сил спеціальних операцій ефективно відпрацювали по ворожих складах і не тільки на Курщині.
У ніч на 18 вересня 2025 року, українські бійці завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він базується в Курській області.
Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
Які втрати РФ
Як стало відомо, внаслідок удару було уражено:
базу зберігання матеріальних засобів;
склади з боєприпасами;
місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.
У ССО відзначили, що 810-та бригада морської піхоти дислокується в окупованому Севастополі. Військові беруть активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Крім того, особовий склад цієї бригади армії РФ причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема — страти українських військовополонених.
Нагадаємо, станом на 19 вересня армія РФ втратила 1 099 530 бійців. За останню добу ЗСУ знешкодили ще 1150 ворожих військових.
Загальні втрати у техніці склали:
танків — 11191 (+0),
бойових броньованих машин — 23278 (+1),
артилерійських систем — (+17),
РСЗВ — 1492 (+1),
засобів ППО — 1218 (+1),
літаків — 422 (+0),
гелікоптерів — 341 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60680 (+211),
крилатих ракет — 3718 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 62044 (+44),
спеціальної техніки — 3968 (+3).