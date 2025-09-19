ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
78
1 хв

ССО відпрацювали по логістиці РФ на Курщині: які втрати ворога

Підрозділи Сил спеціальних операцій ефективно відпрацювали по ворожих складах і не тільки на Курщині.

Катерина Сердюк
Російські солдати і техніка

Російські солдати і техніка / © Associated Press

У ніч на 18 вересня 2025 року, українські бійці завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він базується в Курській області.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Які втрати РФ

Як стало відомо, внаслідок удару було уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;

  • склади з боєприпасами;

  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.

У ССО відзначили, що 810-та бригада морської піхоти дислокується в окупованому Севастополі. Військові беруть активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Крім того, особовий склад цієї бригади армії РФ причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема — страти українських військовополонених.

Нагадаємо, станом на 19 вересня армія РФ втратила 1 099 530 бійців. За останню добу ЗСУ знешкодили ще 1150 ворожих військових.

Загальні втрати у техніці склали:

  • танків — 11191 (+0),

  • бойових броньованих машин — 23278 (+1),

  • артилерійських систем — (+17),

  • РСЗВ — 1492 (+1),

  • засобів ППО — 1218 (+1),

  • літаків — 422 (+0),

  • гелікоптерів — 341 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60680 (+211),

  • крилатих ракет — 3718 (+0),

  • кораблів/катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62044 (+44),

  • спеціальної техніки — 3968 (+3).

78
