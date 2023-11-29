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ССО вразили командно-штабну машину армії РФ за допомогою HIMARS – потужне відео

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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ССО вразили командно-штабну машину армії РФ за допомогою HIMARS – потужне відео

HIMARS уразила ворожу КМШ / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Російські окупанти вчергове зазнали втрат.

Бійці ССО на Півдні скоригували вогонь HIMARS по ворожій командно-штабній машині. Вона повністю знищена.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій. 

ССО уразили ворожу техніку за допомогою HIMARS 

ССО уразили ворожу техніку за допомогою HIMARS 

Деталі

Як зазначається у повідомленні, оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили командно-штабну машину противника. Цю техніку противник використовував для управління своїми підрозділами  Екіпаж БпАК оперативно відреагував на "знахідку2, скоригувавши по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент", – наголошують у ССО.

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Раніше сили ССО накрили окупантів ракетами HIMARS, коли ті намагалися запустити дрон.

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Дата публікації
Перегляди
308
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