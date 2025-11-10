ТСН у соціальних мережах

ССО втретє уразили нафтобазу "Гвардійська" у Криму

Завдяки злагодженій роботі бійців ССО у Криму вражена нафтобаза «Гвардійська».

Катерина Сердюк
ССО

ССО / © mil.gov.ua

У ніч на 10 листопада ССО втретє уразили нафтобазу «Гвардійська» в окупованому Криму. Безпілотники поцілили у насосну станцію.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.

Деталі операції

Об’єкт ФГКУ «Гвардійський» розташований в н.п. Кар’єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна.

«Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази», — йдеться у повідомленні.

Нафтобаза є вкрай важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Армії РФ обєкт необхідний для забезпечення військових об’єктів і транспорту окупантів.

Раніше ССО вразили техніку РФ на Курщині. Ворог зазнав втрат.

Так, у ніч проти 4 жовтня підрозділ Сил спеціальних операцій та повстанського руху «Черная Искра» уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК «Іскандер». Це сталося поблизу села Овсянникове, Курська область РФ. Як відомо, техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет для атак по Україні.

Крім того, під удар потрапила РЛС 1Л122 «Гармонь» поблизу села Нижній Реутець.

