ССО випалили «очі» російської ППО в Криму: з’явилося ефектне відео удару

Підрозділи ССО вдарили по кількох об’єктах РФ на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також Криму. Внаслідок операції знищено склад ракетно-артилерійського озброєння, радіолокаційну станцію, склад розвідувальних безпілотників та склад матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомили у ССО.

Результативних ударів було завдано:

по арсеналу РФ в районі Широкої Балки на тимчасово окупованій території Донецької області. Там знищено склад ракетно-артилерійського озброєння. Після удару на об’єкті триває детонація боєприпасів.

по радіолокаційна станція 64Н6Е в окупованому Севастополі, яка разом із антеною виконувала функцію «очей» для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400, забезпечуючи виявлення повітряних цілей;

по складу розвідувальних безпілотників у Новозлатополі та склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ у Мар’янівці Запорізької області.

У ССО зазначили, що удари Middle-strike — це операції середньої дальності, які дозволяють вражати цілі в глибині території противника на відстані до кількох сотень кілометрів.

За даними військових, у підготовці атак допомагали учасники Руху опору на тимчасово окупованих територіях.

У Силах спецоперацій наголошують, що знищення арсеналів, елементів систем протиповітряної оборони та складів матеріально-технічного забезпечення суттєво послаблює як наступальні, так і оборонні можливості російських військ.

«ССО продовжуватимуть асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у ведення війни проти України», — наголосили у відомстві.

Раніше спецпризначенці 73-го морського центру ССО провели одну з найзухвалиіших операцій війни пді назвою «Цитадель». Так, бійці захопили секретне обладнання РФ та підірвали технічний вузол, який коригував удари «Шахедів» по півдню України.