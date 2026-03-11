- Дата публікації
ССО випалили «очі» російської ППО в Криму: з’явилося ефектне відео удару
ССО завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України.
Підрозділи ССО вдарили по кількох об’єктах РФ на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також Криму. Внаслідок операції знищено склад ракетно-артилерійського озброєння, радіолокаційну станцію, склад розвідувальних безпілотників та склад матеріально-технічного забезпечення.
Про це повідомили у ССО.
Результативних ударів було завдано:
по арсеналу РФ в районі Широкої Балки на тимчасово окупованій території Донецької області. Там знищено склад ракетно-артилерійського озброєння. Після удару на об’єкті триває детонація боєприпасів.
по радіолокаційна станція 64Н6Е в окупованому Севастополі, яка разом із антеною виконувала функцію «очей» для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400, забезпечуючи виявлення повітряних цілей;
по складу розвідувальних безпілотників у Новозлатополі та склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ у Мар’янівці Запорізької області.
У ССО зазначили, що удари Middle-strike — це операції середньої дальності, які дозволяють вражати цілі в глибині території противника на відстані до кількох сотень кілометрів.
За даними військових, у підготовці атак допомагали учасники Руху опору на тимчасово окупованих територіях.
У Силах спецоперацій наголошують, що знищення арсеналів, елементів систем протиповітряної оборони та складів матеріально-технічного забезпечення суттєво послаблює як наступальні, так і оборонні можливості російських військ.
«ССО продовжуватимуть асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у ведення війни проти України», — наголосили у відомстві.
Раніше спецпризначенці 73-го морського центру ССО провели одну з найзухвалиіших операцій війни пді назвою «Цитадель». Так, бійці захопили секретне обладнання РФ та підірвали технічний вузол, який коригував удари «Шахедів» по півдню України.