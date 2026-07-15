ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

ССО заявили про ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі: що відомо

Сили спеціальних операцій повідомили про ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Севастополі. За попередніми даними, пошкоджено машинний цех і систему охолодження турбіни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
ССО заявили про ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі: що відомо

ССО уразили ТЕС у Севастополі

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження Балаклавської теплоелектростанції в тимчасово окупованому Севастополі. За даними військових, операцію провели спільно з підрозділами Deep Strike та представниками Руху опору ССО.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій.

За інформацією ССО, удар по об'єкту було завдано в ніч на 14 липня.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. У ССО зазначили, що у разі пошкодження насосного обладнання відновлення станції може тривати від двох до п'яти місяців.

У повідомленні наголошується, що Балаклавська ТЕС є одним із ключових енергетичних об'єктів окупованого Криму. Разом із Таврійською ТЕС у Сімферополі вона забезпечує більшу частину власної генерації електроенергії на півострові.

У ССО також зазначили, що стабільне електропостачання є критично важливим для функціонування російської військової інфраструктури в Криму, зокрема вузлів зв'язку, пунктів управління, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної оборони, ремонтних підприємств, об'єктів Чорноморського флоту та військових аеродромів.

За оцінкою українських військових, ураження об'єктів енергогенерації на окупованому півострові може суттєво вплинути на логістичні та бойові можливості російських військ.

Нагадаємо, Сили спецоперацій дісталися до останнього великого бензинового НПЗ Росії. В ЗСУ заявили про ураження нафтопереробного комплексу «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. 

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie