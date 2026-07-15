ССО заявили про ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі: що відомо

ССО уразили ТЕС у Севастополі

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Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження Балаклавської теплоелектростанції в тимчасово окупованому Севастополі. За даними військових, операцію провели спільно з підрозділами Deep Strike та представниками Руху опору ССО.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій.

За інформацією ССО, удар по об'єкту було завдано в ніч на 14 липня.

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За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. У ССО зазначили, що у разі пошкодження насосного обладнання відновлення станції може тривати від двох до п'яти місяців.

У повідомленні наголошується, що Балаклавська ТЕС є одним із ключових енергетичних об'єктів окупованого Криму. Разом із Таврійською ТЕС у Сімферополі вона забезпечує більшу частину власної генерації електроенергії на півострові.

У ССО також зазначили, що стабільне електропостачання є критично важливим для функціонування російської військової інфраструктури в Криму, зокрема вузлів зв'язку, пунктів управління, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної оборони, ремонтних підприємств, об'єктів Чорноморського флоту та військових аеродромів.

За оцінкою українських військових, ураження об'єктів енергогенерації на окупованому півострові може суттєво вплинути на логістичні та бойові можливості російських військ.

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Нагадаємо, Сили спецоперацій дісталися до останнього великого бензинового НПЗ Росії. В ЗСУ заявили про ураження нафтопереробного комплексу «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані.

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