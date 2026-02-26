ССО заманили росіян у "капкан" просто у ворожому тилу: кадри унікальної операції (відео)

ССО / © mil.gov.ua

ССО підірвали російських військових просто у тилу ворога. Армія РФ зазнала втрат.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Як зазначається, завдання виконав провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку. Спершу аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.

«Відповідно до „METT-TC“ було ухвалене рішення, що проведення класичної засідки становить підвищений ризик для групи спеціального призначення. Натомість, оператори ССО інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися», — йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям розвідників було знищено ворога та перерізано маршрут просочування на цій ділянці фронту.

Наступ ЗСУ — останні новини

Українські спецпідрозділи перейшли у наступ на Запорізькому напрямку та знищили значну кількість росіян поблизу Степногірська. Через проблеми звʼязку у російських військ погіршилась координація, що сприяло успіхам українських розвідників і наступальних дій. У Генштабі повідомляють, що українські бійці знищували ворожі штаби, склади озброєння та ремонтні бази на різних ділянках фронту, включно з Донеччиною та Запоріжжям.

Відомо, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи ЗСУ провели контратакувальні дії, відкинувши війська РФ із займаних позицій. Основні бойові зіткнення відбувалися поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське. Завдяки цим діям Сили оборони зміцнили позиції та продовжують тиск на ворога.