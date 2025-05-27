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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Світова війна і просування росіян: Безугла заявила про "безодню у найближчі роки"

Нардепка Безугла зробила похмурий прогноз, в якому говорить про світову війну і продовження атак на мирні міста в Україні найближчими роками.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Безугла вважає, що буде світова війна

Безугла вважає, що буде світова війна / © ТСН.ua

Народна депутатка Мар’яна Безугла налякала українців похмурим прогнозом на майбутнє. На її думку, війна в Україні не закінчиться, навпаки — розпочнеться Третя світова.

Свої прогнози одіозна нардепка опублікувала у Facebook.

«Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на сході та атаками дронових ШІ роїв на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим. Зміна державних систем», — пише Безугла.

На її думку, усі ці події стануться дуже швидко. Проте нардепка закликає українців боротися і не опускати руки.

«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну. Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися. Втримати нашу державу. України, яку ми знали, вже немає і ніколи-ніколи не буде — забудьте. Щодо нашого керівництва, то всім все доповіли», — підсумувала Безугла.

Раніше військовий експерт оцінив, чи може РФ захопити всю лівобережну Україну.

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