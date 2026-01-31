Скільки триватиме відновлення енергосистеми: нардеп відповів

Відключення світла / © Associated Press

Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам потрібно від 24 до 36 годин.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в етері КИЇВ24.

«За інформацією, яка у мене є, потрібна доба в середньому для того, аби розігнати блоки. Десь півтори доби потрібно на Хмельниччині та доба потрібна на півдні України», — зазначив нардеп.

За його словами, відновлення електропостачання відбуватиметься з тривалими графіками відключень і можливим переходом на аварійні графіки. Він зазначив, що після подачі електроенергії зросте навантаження на систему через запуск метро, громадського транспорту та побутових електроприладів.

«Дай Бог, щоб за дві години воно з’явилося у всіх містян і в Києві, і в інших містах України. Але за прогнозами самих енергетиків, не чиновників Міненерго, а самих енергетиків, їм потрібно від 24 до 36 годин часу для того, аби стабілізувати енергосистему і відновити повну генерацію атомних електростанцій як на півдні, так і на Хмельниччині, так і на Рівненщині.

Що відомо про блекаут в Україні

31 січня в Україні сталася аварійна ситуація в енергосистемі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді міністра енергетики Денис Шмигаль та першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо причин інциденту.

За словами глави держави, в енергосистемі є всі необхідні ресурси, тривають відновлювальні роботи, головне завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що аварійні відключення сталися через технологічне порушення: о 10:42 одночасно вимкнулися лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінія 750 кВ між західними й центральними регіонами України. Це призвело до каскадного відключення та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, а також до розвантаження блоків АЕС.

Шмигаль заявив, що в Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях застосували спеціальні графіки аварійних відключень. Аварійні обмеження також діють у низці інших регіонів України.

У столиці через втрату зовнішнього живлення тимчасово зупинили рух метро. У «Київводоканалі» повідомили про відсутність водопостачання в усіх районах Києва.

Водночас голова підкомітету Верховної Ради з питань енергобезпеки Вікторія Гриб заявила, що про класичний повний блекаут в Україні зараз не йдеться.

У Міністерство енергетики України повідомили, що електропостачання мають відновити протягом кількох годин.