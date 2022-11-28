Стабільно важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька: ситуація в прифронтових регіонах України станом на 28 листопада

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Найбільш неспокійно було в районі Бахмута.

Про ситуацію в регіонах повідомляють місцеві військові адміністрації.

Сумщина: вчора, 27 листопада, протягом дня ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Без руйнувань.

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Чернігівська область: за минулу добу — 3 обстріли із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Білогір'я. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина — росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Люди неушкоджені. Деталі атак уточнюються.

Харківщина: по області росіяни із ракет та артилерії завдавали удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Обійшлося без постраждалих. Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора, 27 листопада, 2 чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.

Луганщина: на Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка. У Старобільському районі окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися.

Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності.

Донеччина: вночі — обстріли позицій в районі населених пунктів Очеретинської, Авдіївської, Мар'їнської громад. Стабільно важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька. Постійні артобстріли. Ворог зосередив зусилля на просуванні в напрямку Курдюмівки та Кліщіївки. Внаслідок бойових дій область частково без води й електрики. За добу на Донеччині: 2 загиблих, 4 поранених мирних жителів.

Миколаївська: вчора, 27 листопада, ворог завдавав ударів по акватериторії Очаківської громади, а також здійснив артилерійській обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: російські окупаційні війська після відходу з правого берега Дніпра продовжують завдавати ударів по Херсону та області. Цілеспрямовано б’ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів. На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів. В області продовжують цілодобово працювати бригади швидкої допомоги.

До Херсонської обласної клінічної лікарні доправили з Німеччини обладнання для реанімаційного відділення. Нині в області відновлено 62 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку. До області надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, що російські окупанти здатні завдавати нових ударів по енергетичній системі України щотижня. За словами спікера командування повітряних сил Юрія Ігната, у РФ багатий потенціал ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні, проте високоточних ракет, якими окупанти вражають енергосистему, не так вже й багато.

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