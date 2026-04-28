"Стають неадекватними": командир "Грузинського легіону" назвав критичний термін перебування на передовій

Командир та засновник «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі / © із соцмереж

Командир добровольчого батальйону «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі вважає, що перебування на передовій понад 30 днів робить людей неадекватними.

Про це Мамулашвілі заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Командир «Грузинського легіону» зазначив, що особливо це стосується новобранців без попереднього досвіду.

«30 днів солдат може якось протриматися і бути адекватним на лінії зіткнення, а потім це вже небезпечно. Це досвід, який людина отримує вперше в житті. І це дуже важко», — сказав він.

Для самих бійців «Грузинського легіону», за словами Мамулашвілі, ситуація з ротаціями є ще складнішою.

«Вони (бійці „Грузинського легіону“ — ред.) воюють на передовій інколи й по шість місяців поспіль, проте не можуть поїхати на батьківщину для відпочинку через позицію грузинського уряду», — пояснив він.

Нагадаємо, Офіс військового омбудсмена розробляє пропозиції для головнокомандувача щодо обмеження терміну перебування військових на позиціях. Попередньо йдеться про межу до 40 днів — після цього, за словами омбудсменки Ольги Решетилової, у бійців різко знижується мотивація та з’являється апатія.

