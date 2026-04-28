- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 314
- Час на прочитання
- 1 хв
"Стають неадекватними": командир "Грузинського легіону" назвав критичний термін перебування на передовій
Командир «Грузинського легіону» наголосив на необхідності вчасних ротацій, пояснивши, що після 30 днів безперервних боїв психіка новобранців перестає адекватно сприймати реальність.
Командир добровольчого батальйону «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі вважає, що перебування на передовій понад 30 днів робить людей неадекватними.
Про це Мамулашвілі заявив в ефірі Вечір.LIVE.
Командир «Грузинського легіону» зазначив, що особливо це стосується новобранців без попереднього досвіду.
«30 днів солдат може якось протриматися і бути адекватним на лінії зіткнення, а потім це вже небезпечно. Це досвід, який людина отримує вперше в житті. І це дуже важко», — сказав він.
Для самих бійців «Грузинського легіону», за словами Мамулашвілі, ситуація з ротаціями є ще складнішою.
«Вони (бійці „Грузинського легіону“ — ред.) воюють на передовій інколи й по шість місяців поспіль, проте не можуть поїхати на батьківщину для відпочинку через позицію грузинського уряду», — пояснив він.
Нагадаємо, Офіс військового омбудсмена розробляє пропозиції для головнокомандувача щодо обмеження терміну перебування військових на позиціях. Попередньо йдеться про межу до 40 днів — після цього, за словами омбудсменки Ольги Решетилової, у бійців різко знижується мотивація та з’являється апатія.