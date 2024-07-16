Стала ФОПом та відкрила кафе: в Івано-Франківську засудили жінку через мастурбацію

В Івано-Франківську на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну засудили жінку через її пікантний заробіток - вона займалась мастурбацією на камеру.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

За даними суду, підозрювана є заміжньою та виховує маленьку дитину. Жінку звинуватили у тому, що вона у вересні 2023 року облаштувала кімнату в своєму помешканні секс-іграшками та камерою. Також жителька Франківська мастурбувала на камеру. Це тривало орієнтовно до лютого 2024 року.

На суді жінка зазначила, що не знала, що порушує закон. Вона повідомила, що шукала роботу і спочатку їй запропонували просто спілкуватись з іноземцями. Проте згодом за це їй перестали платити, зазначивши, що вона зароблятиме більше, коли оголюватиметься на камеру. Оскільки у родини підсудної було складне матеріальне становище - чоловік мав випадкові заробітки і пара виховувала дитину 2021 року народження, то вона на це погодилась.

Жінка розкаялась у вчиненому, зазначивши, що на даний момент є ФОП та відкрила кав`ярню.

Суд визнав жінку винною за ч.2 ст.301, ч.3 ст.301 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

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