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Стала свідком злочину: на Вінниччині чоловік безжально вбив 20-річну дівчину

Стала свідком злочину: на Вінниччині чоловік безжально вбив 20-річну дівчину

Грабіжник убив дівчину / Фото: pixabay.com

Чоловік хотів пограбувати будинок, але раптом щось пішло не так.

У Вінницькій області 24-річний чоловік вирішив обікрасти односельців. Зловмисник заліз до будинку, але раптом повернулася господиня.

Про всі подробиці повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

"Через вікно він проник всередину будинку потерпілої. Почавши обшукувати кімнати та можливі місця схову коштів і цінностей, злодій був помічений 20-річною дівчиною, яка несподівано для нього повернулася до будинку. Зловмисник кинувся на жертву та безжально вбив її. Чоловік замаскував вбивство під самогубство та зник з місця злочину", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Однак злочинця затримано.

Тепер йому загрожує покарання - позбавлення волі на темвін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Нагадаємо, у Вінницькій області під час побутового конфлікту 37-річна жінка завдала знайомому тілесних ушкоджень, несумісних із життям. За вчинення особливо тяжкого злочину жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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