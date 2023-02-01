Стала відома дата прем'єри “Говорить вся країна” на телеканалі “1+1 Україна”

Днями у Києві відбулися зйомки перших епізодів, де в форматі журналістського розслідування розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. В кожному епізоді історії коментуватимуть експерти - психологи, лікарі, криміналісти, адвокати та спеціалісти інших сфер, які спільно з ведучим проєкту Олексієм Сухановим будуть крок за кроком встановлювати правду та піднімати соціальні проблеми.

“Попри величезну трагедію, з якою стикнулась Україна, життя триває. Кожен з нас зараз зосереджений на тому, щоб якомога скоріше наблизити перемогу на фронті будь-якими способами. Але війна не відміняє родинних та побутових проблем, з якими нашим героям доводиться жити щодня. “Говорить вся країна” - це не просто ток-шоу, це надійне плече та проєкт, який навчає нас багато чому. Завдяки досвіду героїв проєкту глядачі зможуть запобігти тим проблемам, які ми обговорюємо у студії, адже цей проєкт дає можливість вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Наші глядачі побачать невигадані історії з життя, в яких герої захищають і відстоюють свої права заради майбутнього кожного з нас. Кожен глядач відчує нашу підтримку, адже з ним говорить вся країна”, - каже ведучий проєкту Олексій Суханов.

Зйомки проєкту відбувалися у новій затишній студії. Експертами проєкту стали вже відомі особистості, серед яких експерт з соціально-правового захисту дітей Лазаренко Олексій, адвокат Мозолевський Олександр, психолог Тарасова Ірина, голова ГО Об’єднання батьків-одинаків України Мазур Олександр та багато інших гостей. Експерти дадуть професійну оцінку ситуації, яка склалася навколо героя, що дозволить прийняти рішення, сформулювати своє ставлення до події, захистити свої права та гідність. Головна місія проєкту - встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу. Більшість експертів працюють з героями як до зйомки епізоду, так і після. Так, лікар-педіатр Гриценко Ганна розповідає, що часто спілкується з учасниками подій після зйомок, оглядає дітей та надає першу допомогу за необхідності.

“Часто я оглядаю діток ще до зйомок проєкту, аби дати свою оцінку ситуації, яка склалася навколо них. В нас бувають різні випадки, діти бувають дуже занедбані через байдужість батьків або через найтяжчі злочини. Буває, що я і далі спілкуюся з батьками і, якщо вони йдуть на контакт, я намагаюся організувати дитині подальше необхідне лікування”, - каже Ганна.

У центрі кожного випуску - резонансні історії простих українців, які потребують допомоги. Одна з таких історій, яку незабаром побачать телеглядачі, розповідає про сім’ю, де матір з батьком після розірвання шлюбу не можуть вирішити, з ким залишиться дитина. До того ж, один з епізодів проєкту “Говорить вся країна” розповість про багатодітну родину, в якій батько намагається встановити батьківство завдяки ДНК-тесту.

Під час журналістського розслідування команда проєкту разом з експертом-поліграфологом отримала дуже неочікувану розв’язку - один з героїв програми визнав свою провину у скоєному злочині просто на знімальному майданчику. Командою проєкту було прийнято рішення передати справу поліції, і одразу у студії підозрюваний герой був затриманий правоохоронними органами.

Нагадаємо, нещодавно телеканал 1+1 оголосив збір історій для ток-шоу “Говорить вся країна”, ведучим якого став відомий тележурналіст Олексій Суханов. Відтепер кожен телеглядач може поділитися власною резонансною історією і стати частиною нового проєкту на 1+1. Для того, щоб ваш життєвий досвід був почутим, потрібно заповнити анкету, детально описати події, які сталися з вами і вашою родиною, поділитися фотографіями або відеоматеріалами. Жодна історія не повинна бути забутою у такий складний час, адже місія ток-шоу “Говорить вся країна” - віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу.

Посилання на збір історій: https://docs.google.com/forms/d/1j9XVz4a5H63nB7-xBAUR29HsotwPcob3cQPqYFDc0qQ/viewform?edit_requested=true#responses

Ведучим проєкту став Олексій Суханов, який незважаючи на російське походження, у 2014 році остаточно переїхав до Києва, підтримавши Україну та європейські цінності. За кілька років вивчив українську мову та у 2019 році отримав українське громадянство. Із початком повномасштабного вторгнення виступив із засудженням російської агресії та вступив до київського ТРО.