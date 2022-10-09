Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: українські військові змушують ворога підступати

В операційній зоні на південнобузькому напрямку ситуація залишається складною та динамічною у розвитку.

Сили оборони на півдні тримають контроль над ситуацією і змушують противника відступати.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Противник веде оборонні дії, намагається утримувати захоплені території та не допускати розвитку українських активностей.

Продовжує повітряну розвідку, збираючи дані про положення військ, місця знаходження важливих стратегічних об’єктів, для корегування вогню на ураження.

Два таких безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» сьогодні були збиті над Миколаївщиною та Одещиною.

Крім того, активними були і дрони-камікадзе. 2 дрони-самовбивці намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, а ще 5 «Shahed-136» атакували Нікополь, влучивши і зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних обійсть, лінії електропередач, спровокувавши займання очерету. Наслідки ударів оперативно взято під контроль, пожежу ліквідовано. Постраждалих нема.

Важкою артилерією рашисти вдарили по промисловій зоні Марганецької громади. Пошкоджено промислову будівлю. Без людських втрат.

Ворожа авіація 4 рази атакувала позиції Сил оборони, а наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.

Зеленський натякнув на вибух на Кримському мосту: нове звернення