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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
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1 хв

Стала відома причина масштабного збою у "Дії", "Новій пошті" та банківських терміналах

Названа причина, чому виникли проблеми з українськими сервісами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Термінал

Термінал / © moneyhome.co.uk

Вранці 26 квітня користувачі в Україні зіткнулися з технічними перебоями в роботі застосунку «Дія», сервісів «Нової пошти» та банківських терміналів. Причиною несправностей стали проблеми з електроживленням у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, де розміщені ці сервіси.

Про це розповів директор De Novo Дмитро Бахмацький у коментарі ЕП.

Як пояснив Бахмацький, йдеться не про кібератаку. Несправності виникли під час планових робіт — під час заміни джерел безперебійного живлення сталася аварійна зупинка одного з головних автоматичних вимикачів, що призвело до відключення частини систем розподілу енергії.

«Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення, — сказав він.

Нагадаємо, перебої розпочалися близько 8:00 ранку суботи. Наразі електропостачання у дата-центрі відновлене, фахівці продовжують роботу над повним відновленням усіх сервісів.

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