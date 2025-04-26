Стала відома причина масштабного збою у "Дії", "Новій пошті" та банківських терміналах

Термінал / © moneyhome.co.uk

Реклама

Вранці 26 квітня користувачі в Україні зіткнулися з технічними перебоями в роботі застосунку «Дія», сервісів «Нової пошти» та банківських терміналів. Причиною несправностей стали проблеми з електроживленням у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, де розміщені ці сервіси.

Про це розповів директор De Novo Дмитро Бахмацький у коментарі ЕП.

Як пояснив Бахмацький, йдеться не про кібератаку. Несправності виникли під час планових робіт — під час заміни джерел безперебійного живлення сталася аварійна зупинка одного з головних автоматичних вимикачів, що призвело до відключення частини систем розподілу енергії.

Реклама

«Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення, — сказав він.

Нагадаємо, перебої розпочалися близько 8:00 ранку суботи. Наразі електропостачання у дата-центрі відновлене, фахівці продовжують роботу над повним відновленням усіх сервісів.