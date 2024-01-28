Сталася DDoS-атака на ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Із метою безпеки Штаб на певний час обмежить доступ до деяких функцій та ресурсів.

У неділю, 28 січня, зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив Штаб у Telegram.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу. З метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів. Попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, військово-транспортний літак ІЛ-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня. У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що на його борту могли бути як ракети С-300, так і люди. Також відомо, що того дня мав відбутися один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що обмін військовополоненими між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.

Читайте провідні новини дня: