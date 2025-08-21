- Дата публікації
"Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 33 автомобілі для НГУ на 25 мільйонів гривень
Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова продовжує посилювати мобільність українських підрозділів на передовій. Цього разу за підтримки компанії Метінвест бригада Національної гвардії України отримала 33 автомобілі — пікапи та позашляховики — загальною вартістю 25 мільйонів гривень.
Автомобілі закупили по всій Європі — це переважно техніка з високою прохідністю, що вже показала себе в бойових умовах. Серед переданого — моделі Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, VW Transporter та інші. Частина автівок обладнана додатковими засобами захисту та посиленими ходовими системами.
"Ми вдячні за допомогу. Автомобілі — це не лише логістика. Це можливість рятувати поранених, швидко переміщатися між позиціями, підтримувати бойові дії в складних умовах", — зазначив представник бригади.
Передача техніки відбулася з урахуванням потреб бригади: частина машин уже перебуває на бойових завданнях, решта проходить дообладнання.
"Для Метинвесту та Сталевого фронту це системна робота — ми регулярно забезпечуємо військових транспортом, засобами РЕБ, укриттями, дроном-обладнанням. Ця партія авто — ще один крок у цій стратегії підтримки", — прокоментував голова офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.
"Сталевий фронт" Ріната Ахметова — це масштабна програма допомоги українським військовим, яку реалізують компанії SCM, зокрема Метінвест. Від початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи Збройні сили та інші силові структури отримали техніку, бронювання, укриття, медичне обладнання, дрони, засоби зв’язку на сотні мільйонів гривень.