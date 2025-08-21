"Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 33 автомобілі для НГУ на 25 мільйонів гривень

Реклама

Автомобілі закупили по всій Європі — це переважно техніка з високою прохідністю, що вже показала себе в бойових умовах. Серед переданого — моделі Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, VW Transporter та інші. Частина автівок обладнана додатковими засобами захисту та посиленими ходовими системами.

"Ми вдячні за допомогу. Автомобілі — це не лише логістика. Це можливість рятувати поранених, швидко переміщатися між позиціями, підтримувати бойові дії в складних умовах", — зазначив представник бригади.

Передача техніки відбулася з урахуванням потреб бригади: частина машин уже перебуває на бойових завданнях, решта проходить дообладнання.

"Для Метинвесту та Сталевого фронту це системна робота — ми регулярно забезпечуємо військових транспортом, засобами РЕБ, укриттями, дроном-обладнанням. Ця партія авто — ще один крок у цій стратегії підтримки", — прокоментував голова офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

"Сталевий фронт" Ріната Ахметова — це масштабна програма допомоги українським військовим, яку реалізують компанії SCM, зокрема Метінвест. Від початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи Збройні сили та інші силові структури отримали техніку, бронювання, укриття, медичне обладнання, дрони, засоби зв’язку на сотні мільйонів гривень.