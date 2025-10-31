"Сталевий хаб": Метінвест Ахметова передав військовим перший в Україні підземний навчальний заклад

Реклама

Його побудували зі сталі Метінвесту, за концепцією відбудови країни «Сталева мрія» та в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Інвестиції компанії в створення хабу становлять 16 млн грн.

Площа підземного укриття - майже 100 кв. м, воно складається з готових сталевих модулів, виготовлених на заводі, що дає змогу змонтувати споруду лише за півтора місяця. Укриття відповідає державним будівельним нормам і поєднує функції безпечного простору та адаптованих мультифункціональних аудиторій для навчання. Військові можуть перебувати там під час повітряних тривог і продовжувати заняття без перерв.

Укриття забезпечує надійний захист від уламків та дронових атак, розраховане на комфортне навчання понад 70 людей та тимчасове перебування до 150 людей. Усередині облаштовано три навчальні простори, санвузли, п’ять виходів, один з яких – запасний евакуаційний. Завдяки складаним меблям приміщення легко трансформується під різні формати занять, від лекцій до тренінгів із тактичної медицини.