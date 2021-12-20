Стали більш песимістичними: скільки українців очікують, що 2022 рік буде кращим за попередній

Стали більш песимістичними: скільки українців очікують, що 2022 рік буде кращим за попередній

Молодші опитані (до 40 років) очікують, що прийдешній рік скоріше буде кращим, натомість старші - думають, що нічого не зміниться або буде гірше.

За рік українці стали більш песимістичними. Так, лише третина українців вважають, що наступний рік буде кращим за поточний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 грудня.

Так, згідно з результатами цього опитування, лише 31% українців вважають, що прийдешній 2022 буде кращим ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться, стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021.

Зазначається, що минулого року очікування були оптимістичніші: тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020.

Дослідження також показало, що загалом 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 24% – у правильному. 9% – не визначилися.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 14-16 грудня 2021 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переважна більшість українців виступають за продовження інтеграційного курсу держави до ЄС і НАТО: 60,7% респондентів вважають, що Україні варто стати членом ЄС (торік було 66,6%); 52,7% вважають, що Україна має стати членом НАТО (торік було 48,4%). Такі дані презентував Центр "Нова Європа" у своєму щорічному соціологічному дослідженні "Дипломатія-2022.