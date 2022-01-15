Стали більше одружуватися, розлучатися і змінювати імена: Мінюст опублікував статистику за рік

Стали більше одружуватися, розлучатися і змінювати імена: Мінюст опублікував статистику за рік

Загалом у 2021 році було зареєстровано понад 1,2 млн актових записів цивільного стану.

У Міністерсті юстицій України поділились статистикою за минулий рік. Згідно з нею, у 2021 році органи ДРАЦС країни зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

Про це йдеться на сайті Мінюсту.

Так, протягом 2021 року органами ДРАЦС зареєстровано 1 247 497 актових записів цивільного стану. З них, зокрема:

273 772 народження;

15 861 зміну імені (прізвища, імені, по батькові);

214 012 шлюбів;

29 587 розірвань шлюбів.

Минулоріч, у порівнянні з показниками 2020 року, зросла кількість складених актових записів про державну реєстрацію:

шлюбів (+46 038);

зміни імені (+3 433);

розірвання шлюбу (+657).

Найбільшу кількість реєстрацій здійснено органами ДРАЦС Дніпропетровської області – 107 567 (9%) та міста Київ – 105 569 (8%).

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень складають:

місто Київ – 29 768;

Дніпропетровська область – 19 687;

Львівська область – 19 548;

Одеська область – 19 437;

Харківська область – 15 581.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів складають:

місто Київ – 25 301;

Дніпропетровська область – 18 77;

Одеська область – 15 910;

Харківська область – 15458;

Львівська область – 13706.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих змін імені складають:

місто Київ – 1 788;

Дніпропетровська область – 1 367;

Чернівецька область – 1 069;

Харківська область – 998;

Одеська область – 946.

Нагадаємо, що у Міносвіти розповіли про новації вступної кампанії-2022. Змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей та посилено роль математики.

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