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Стали більше одружуватися, розлучатися і змінювати імена: Мінюст опублікував статистику за рік

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Стали більше одружуватися, розлучатися і змінювати імена: Мінюст опублікував статистику за рік

pixabay.com

Загалом у 2021 році було зареєстровано понад 1,2 млн актових записів цивільного стану.

У Міністерсті юстицій України поділились статистикою за минулий рік. Згідно з нею, у 2021 році органи ДРАЦС країни зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

Про це йдеться на сайті Мінюсту.

Так, протягом 2021 року органами ДРАЦС зареєстровано  1 247 497 актових записів цивільного стану. З них, зокрема:

  • 273 772   народження;
  • 15 861     зміну імені (прізвища, імені, по батькові);
  • 214 012   шлюбів;
  • 29 587     розірвань шлюбів.

Минулоріч, у порівнянні з показниками 2020 року, зросла кількість складених актових записів про державну реєстрацію:

  • шлюбів (+46 038);
  • зміни імені (+3 433);
  • розірвання шлюбу (+657).

Найбільшу кількість реєстрацій здійснено органами ДРАЦС Дніпропетровської області – 107 567  (9%) та  міста Київ – 105 569 (8%).

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень складають:

  • місто Київ – 29 768;
  • Дніпропетровська область – 19 687;
  • Львівська область – 19 548;
  • Одеська область – 19 437;
  • Харківська область – 15 581.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів складають:

  • місто Київ – 25 301;
  • Дніпропетровська область – 18 77;
  • Одеська область – 15 910;
  • Харківська область – 15458;
  • Львівська область – 13706.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих змін імені складають:

  • місто Київ – 1 788;
  • Дніпропетровська область – 1 367;
  • Чернівецька область – 1 069;
  • Харківська область – 998;
  • Одеська область – 946.

Нагадаємо, що у Міносвіти розповіли про новації вступної кампанії-2022. Змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей та посилено роль математики.

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