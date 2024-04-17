Стали "психічно хворими", аби уникнути мобілізації: в Україні викрили креативну схему ухилянтів

Схеми ухилення від військового обліку викрито у двох областях. ДВБ затримало організаторів.

Департамент внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України спільно зі слідчими обласної поліції викрили та ліквідували дві схеми, які дозволяли військовозобов'язаним чоловікам незаконно уникнути служби в армії та втекти з країни. Злочинні угруповання діяли в Сумській та Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДВБ.

У Сумах посадовець медзакладу та його спільник робили неправдиві діагнози для ухилянтів. А підприємець з Тернополя обіцяв домовитись з військово-лікарською комісією про непридатність до військової служби.

Довідку про психічну хворобу охочі уникнути служби в армії могли оформити за 3000 доларів у завідувача спеціалізованої лікарні у Сумській області. Він разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування. Оперативники Сумського управління ДВБ поліції затримали пару ділків на гарячому після отримання грошей в обмін на підроблені документи.

Слідчі Сумської поліції оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини у суді спільникам може загрожувати до 9 років позбавлення волі.

А у Тернополі місцевий ділок за 12 000 доларів сприяв чоловікам в отримані документів про тимчасову непридатність до військової служби. Він переконував, що має зв’язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз. Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали "бізнесмена" просто під час передавання коштів.

Слідчі поліції Тернопільщини вже вручили підозру фігуранту за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом). Тепер він може потрапити за ґрати на 8 років. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Суми та Тернопільська обласна прокуратура. У Тернополі заходи з викриття проходили у взаємодії із співробітниками військової контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, раніше видання Politico написало, що від початку повномасштабної війни з України могли виїхати близько 650 тис. чоловіків призовного віку. Більшість із них незаконно перетнула кордон.

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