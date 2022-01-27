Стали відомі імена загиблих військовослужбовців на "Південмаші" у Дніпрі: ким вони були

Стали відомі імена загиблих військовослужбовців на "Південмаші" у Дніпрі: ким вони були

Внаслідок масового вбивства загинули п'ятеро людей.

Колишній перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін висловив співчуття сім'ям загиблих військовослужбовців на “Південмаші” у Дніпрі.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

У публікації ексзаступник голови навів імена загиблих в результаті розстрілу 20-річним солдатом-строковиком Артемієм Рябчуком.

Старший лейтенант Нацгвардії Буганов Олександр Олександрович

Йому було 35 років. У вільний від служби час захоплювався мотоциклами. Свої мотодосягнення викладав до соцмереж. Торік підкорив Говерлу. Разом із дружиною виховував двох дітей. Молодшому – всього кілька тижнів.

Молодший сержант Нацгвардії Драган Олександр Олександрович

25 років. Дніпрянин. У соцмережах часто викладав світлини з військової служби та коротенькі жартівливі відео.

Старший солдат Нацгвардії Левківський Артем Володимирович

Із міста Олешки Херсонської області. До призову жив у Каховці. Нещодавно відсвяткував 22-й день народження. Був помічником начальника варти.

Солдат Нацгвардії Чернік Леонід Леонідович

Йому було лише 20. Він був наймолодшим серед загиблих.

Контролер КПП Лебединець Віра Сергіївна

Не була військовослужбовицею. Вона перевіряла перепустки на прохідній заводу і стала останньою жертвою стрільця.

Нагадаємо, що солдат строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок цього загинули четверо його товаришів по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.

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