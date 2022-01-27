Стали відомі імена загиблих військовослужбовців на "Південмаші" у Дніпрі: ким вони були

Внаслідок масового вбивства загинули п'ятеро людей.
Колишній перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін висловив співчуття сім'ям загиблих військовослужбовців на “Південмаші” у Дніпрі.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
У публікації ексзаступник голови навів імена загиблих в результаті розстрілу 20-річним солдатом-строковиком Артемієм Рябчуком.
- Старший лейтенант Нацгвардії Буганов Олександр Олександрович
Йому було 35 років. У вільний від служби час захоплювався мотоциклами. Свої мотодосягнення викладав до соцмереж. Торік підкорив Говерлу. Разом із дружиною виховував двох дітей. Молодшому – всього кілька тижнів.
- Молодший сержант Нацгвардії Драган Олександр Олександрович
25 років. Дніпрянин. У соцмережах часто викладав світлини з військової служби та коротенькі жартівливі відео.
- Старший солдат Нацгвардії Левківський Артем Володимирович
Із міста Олешки Херсонської області. До призову жив у Каховці. Нещодавно відсвяткував 22-й день народження. Був помічником начальника варти.
- Солдат Нацгвардії Чернік Леонід Леонідович
Йому було лише 20. Він був наймолодшим серед загиблих.
- Контролер КПП Лебединець Віра Сергіївна
Не була військовослужбовицею. Вона перевіряла перепустки на прохідній заводу і стала останньою жертвою стрільця.
Нагадаємо, що солдат строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок цього загинули четверо його товаришів по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.
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